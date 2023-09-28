Москва, 28 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщила 28 сентября пресс-служба Минобороны в своём Telegram-канале.

Mil.ru ПВО

«28 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.

Также 28 сентября в Минобороны информировали об уничтожении украинского дрона над Брянской областью. В этот же день российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ самолётного типа на подлёте к городу Брянску.

Кроме того, 28 сентября в Белгородской области пограничники совместно с другими силовиками вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). В оперштабе отметили, что ранее в ряде источников распространилась информация, что в районе населённых пунктов Староселье и Теребрено якобы был осуществлён заход ДРГ. Однако, по их словам, никакого захода не было, пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения.