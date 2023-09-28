Москва, 28 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский беспилотник самолётного типа, сообщили 28 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Двадцать восьмого сентября около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 сентября российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ самолётного типа на подлёте к городу Брянску.

26 сентября в Минобороны дважды информировали о перехвате украинских беспилотников над Брянской областью. 25 сентября таких сообщений было четыре. В одном из них говорилось об уничтожении семи беспилотных аппаратов ВСУ.