Белгород, 28 сентября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Белгородской области пограничники совместно с другими силовиками вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), сообщил оперштаб региона 27 сентября.

Макс Ветров/РИА Новости

В оперштабе отметили, что ранее в ряде источников распространилась информация, что в районе населённых пунктов Староселье и Теребрено якобы был осуществлён заход ДРГ.

«Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Вооружённые силы России уничтожили в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

14 сентября в Харьковской области разведгруппа «Ночные охотники» обнаружила диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Российские бойцы разгромили ДРГ, а оставшиеся в живых украинские военные обратились в бегство.