Силы ПВО перехватили украинский беспилотник на подлёте к Брянску
Минобороны РФ: украинский беспилотник перехвачен на подлёте к Брянску
Брянск, 28 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ самолётного типа на подлёте к городу Брянску. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 28 сентября в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа подавлен силами РЭБ на подлёте к городу Брянску», — написал губернатор.
Перехват вражеского дрона, направленного киевским режимом для совершения террористической атаки на территории РФ, подтвердили в Министерстве обороны.
В результате подавления дрона никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября в Минобороны дважды информировали о перехвате украинских беспилотников над Брянской областью. Днём ранее, 25 сентября, таких сообщений было четыре. В одном из них говорилось об уничтожении семи беспилотных аппаратов ВСУ.