Брянск, 28 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник ВСУ самолётного типа на подлёте к городу Брянску. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 28 сентября в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа подавлен силами РЭБ на подлёте к городу Брянску», — написал губернатор.

Перехват вражеского дрона, направленного киевским режимом для совершения террористической атаки на территории РФ, подтвердили в Министерстве обороны.

В результате подавления дрона никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября в Минобороны дважды информировали о перехвате украинских беспилотников над Брянской областью. Днём ранее, 25 сентября, таких сообщений было четыре. В одном из них говорилось об уничтожении семи беспилотных аппаратов ВСУ.