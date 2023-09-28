Москва, 28 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Россия не ведет переговоров с ОПЕК+ относительно возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающие объёмы таких поставок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, об этом речь не идёт», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Россия придерживается всех договорённостей в рамках ОПЕК+.

«Это уже делают наши партнёры», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября вице-премьер Александр Новак, Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тыс. баррелей в сутки.

Перед этим Новак отмечал, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение приняли в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

В Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов. Как 20 сентября заявил в Госдуме первый замглавы ведомства Павел Сорокин, министерство планирует в ближайшее время принять ряд мер, которые повлияют на цены на топливо на внутреннем рынке. Сорокин отметил, что определённые меры уже приняли, но будут дополнительные для исключения возможности изменения цен в будущем.