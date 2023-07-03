Москва, 3 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Россия в августе 2023 года добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил 3 июля вице-премьер РФ Александр Новак.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — цитирует слова министра ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Россия ранее приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от средних февральских значений в марте. Затем срок действия снижения производства продлевался по июнь включительно, потом это решение было продлено до конца года.

Аналогичное решение приняли ряд участников ОПЕК+, в том числе ОАЭ и Кувейт. Страны начали реализацию плана по сокращению объёма нефтедобычи.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что Россия слезает с нефтяной иглы, и эта тенденция постепенно набирает обороты.