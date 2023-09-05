Москва, 5 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Новак заявил 5 сентября, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тыс. баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новак заявил, что решение о продлении сокращения преследует цель усилить меры предосторожности стран ОПЕК+ при поддержании стабильности и баланса нефтяных рынков.

Добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Россия начала в марте 2023 года. Срок действия снижения продлевался — сначала по июнь, позднее до конца 2023 года. По итогам встречи ОПЕК+ 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении продлили до конца 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Новак заявлял, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка. Он также сообщил, что добыча нефти держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что означает соблюдение объявленного добровольного сокращения.

Позднее, 31 августа, Новак заявил, что Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. По его словам, их опубликуют в промежуток 4–10 сентября.

Согласно отчёту Международного энергетического агентства (МЭА), в июле Россия не только сохранила экспорт нефти и нефтепродуктов на уровне 7,3 млн баррелей в сутки, но и получила максимальный с ноября 2022 года доход в размере $15,3 млрд. Прошлогодним рекордом была сумма в $15,8 млрд. 80% экспорта российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.