Москва, 20 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов. Как 20 сентября заявил в Госдуме первый замглавы ведомства Павел Сорокин, планируется, что ряд мер примут в ближайшее время и они повлияют на цены на топливо на внутреннем рынке.

Петр Ковалев/ТАСС

«Предпримем достаточно радикальные шаги, они сейчас находятся в правительстве, для того чтобы эту возможность прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал», — сказал он.

Сорокин отметил, что определённые меры уже приняли, но будут дополнительные для исключения возможности изменения цен в будущем.

Как заявил 5 сентября вице-премьер Александр Новак, Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тыс. баррелей в сутки. Перед этим Новак отмечал, что в августе 2023 года Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение приняли в рамках усилий по обеспечению баланса рынка. Позднее, 31 августа, он заявил, что Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. По его словам, их опубликуют в промежуток 4–10 сентября.

Как сообщало ИА Регнум 15 сентября, российское правительство рассматривает такие варианты стабилизации цен на топливо, как полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок и повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Новак поручил в кратчайший срок финализировать решение, исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий для нефтяной отрасли.