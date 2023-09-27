Москва, 27 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции на Украине за минувшие сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении, сообщили 27 сентября в Министерстве обороны РФ. Атаки были отражены в районах Спорного, Клещеевки и Невельского в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника составили до 390 человек, отметили в ведомстве. Также было уничтожено 22 единицы техники противника, в том числе четыре танка, девять боевых машин пехоты и две артиллерийские системы М777.

Также 27 сентября в Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожении за сутки 19 беспилотников ВСУ, уничтожении в Херсонской области диверсионно-разведывательной группы противника и уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Днём ранее, 26 сентября, в ведомстве сообщали, что ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении до 310 военных убитыми и ранеными. Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ. Было уничтожено пять танков, пять боевых машин пехоты, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и САУ «Гвоздика».