Москва, 26 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении до 310 военных убитыми и ранеными, сообщил 26 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС Боевая работа экипажа танка Т-90М ВС России

По его словам, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик ДНР.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он на брифинге.

Кроме того, было уничтожено пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, а также САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее на донецком направлении ВСУ потеряли до 445 бойцов убитыми и ранеными.

Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ около населённых пунктов Берестовое, Спорное и Майорск ДНР.