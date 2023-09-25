Копенгаген, 25 сентября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Россия продолжит добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом российский посол в Дании Владимир Барбин сообщил 25 сентября, в преддверии первой годовщины терактов на газопроводах.

Zuma/TASS Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2»

Он отметил, что освещению ситуации вокруг расследования в СМИ, в том числе зарубежных, будет и дальше уделяться особое внимание. Нужно сделать так, чтобы международная общественность осознала важность расследования, установления виновных и их спонсоров, организаторов и соучастников этого преступления, подчеркнул дипломат.

Россия продолжит добиваться «всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах», опираясь на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы, в том числе статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, отметил Барбин в письменном комментарии для РИА Новости.

Если расследование не будет завершено, не получится устранить угрозу повторения террористических атак на энергетическую, транспортную и иную критически важную инфраструктуру в любой точке мира, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», предназначенных для экспорта в Европу. В Германии, Дании и Швеции не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

По информации американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, водолазы ВМС США, пользуясь поддержкой норвежских специалистов, заложили взрывные устройства под трубопроводами тремя месяцами ранее. Операция была проведена по решению американского президента Джо Байдена.

В сентябре шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что власти страны намерены завершить расследование по теракту на «Северных потоках» до конца 2023 года.