Вашингтон, 26 сентября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Первая партия американских танков Abrams поставлена на Украину, подтвердил 25 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сказал он в телеэфире канала CNN.

По словам Кирби, новые поставки танков Abrams запланированы на ближайшие недели.

Ранее ИА Регнум передавало, американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники 25 сентября сообщила, что первая партия танков Abrams доставлена на Украину 23 сентября, это раньше запланированного срока. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил их прибытие на территорию Украины. При этом количество танков не уточнялось.

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, российская армия взорвёт переданные на Украину американские танки Abrams ударами с воздуха. Он уверен, что поставка этих машин не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции. Abrams будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения ударных систем России.

Немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt заявил, что переданные ВСУ американские танки Abrams никак не повлияют на ситуацию зоне проведения специальной военной операции. Он выразил мнение, что оружия, которое могло бы кардинально изменить ход событий, просто не существует, а все необходимые для ВСУ вооружения Украина получает слишком поздно.