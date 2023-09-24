Берлин, 25 сентября, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Американские танки Abrams, которые Украина в скором времени получит от США, никак не повлияют на ситуацию зоне провидения специальной военной операции (СВО), заявил немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Он отметил, что это происходит в случае с любыми видами вооружений, которые передаются Киеву Западом. Генерал также выразил мнение, что оружия, которое могло бы кардинально изменить ход событий просто не существует.

Кроме того, Виттманн признал, что все необходимые для ВСУ вооружения Украина получает слишком поздно. Он напомнил ещё об одной проблеме для тяжёлой бронетехники — скоро в зоне конфликта начнется сезон непогоды с распутицей, а потом наступит зима.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что передача в будущем обещанных Украине американских истребителей F-16 не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. Он также отметил, что Киеву не смогли помочь поставленные для ВСУ другие виды вооружений, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.

6 сентября портал 19FortyFive выпустил статью военного эксперта Питера Сучиу, который написал о том, что российские войска уничтожат танки Abrams, если украинские военные получат эти бронемашины. По его мнению, в этом случае повторится ситуация с британскими танками Challenger 2, которые уже уничтожаются в зоне спецоперации.

21 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США поставят Abrams на Украину уже в ближайшее время. Он уточнил, что это будет сделано согласно намеченному графику.