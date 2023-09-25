Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока, пишет 25 сентября The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Matthias Merz/dpa/Global Look Press Танк Abrams

Как сообщили изданию два американских чиновника, танки были доставлены на Украину на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении.

Также в публикации уточняется, что остальные танки поступят на Украину в течение ближайших месяцев. При этом источники газеты не уточнили, сколько было доставлено танков.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев ожидает получения более десяти американских танков в «ближайшее время». Это же позднее подтвердил и официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он уточнил, что это будет сделано согласно намеченному графику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что накачка Украины даже самым современным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а цели СВО будут достигнуты. При этом вооружение ВСУ сделает хуже Украине, так как добавит стране больше страданий, добавил официальный представитель Кремля.