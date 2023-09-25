Киев, 25 сентября, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Российская армия взорвёт американские танки Abrams, которые США передали ВСУ, ударами с воздуха, заявил 25 сентября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум Abrams

По его словам, ситуация, когда американская бронетехника имела преимущество перед слабым противником, поменялась. Он уверен, что передача Abrams не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции.

«Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — сказал эксперт.

Он уточнил, что в качестве мотора на Abrams используется специально разработанная турбина, которая поглощает много топлива и оставляет тепловой след для систем наблюдения противника, который могут разглядеть даже некоторые виды космических спутников.

Кроме того, отметил Макгрегор, такие машины могут выполнять боевые операции без дозаправки всего восемь часов, поэтому в момент внезапного удара противника у экипажа танка может не оказаться горючего.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на своих страницах в социальных сетях подтвердил, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на территорию Украины.

Количество поставленных танков не уточнялось. 16 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев ожидает получения более десяти американских танков Abrams в «ближайшее время». Это подтвердил и официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. Он уточнил, что поставки будут произведены согласно намеченному графику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что накачка Украины даже самым современным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а цели СВО будут достигнуты. При этом вооружение ВСУ сделает хуже Украине, так как добавит стране больше страданий, добавил официальный представитель Кремля.