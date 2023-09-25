Курск, 25 сентября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Новую атаку российской территории украинскими беспилотниками пресекли силы ПВО, сообщили 25 сентября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, около 22:30 мск отражена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава Курской области Роман Старовойт рассказал о работе российских сил ПВО в Курском районе. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В течение дня, 25 сентября несколько украинских беспилотников были сбиты в Белгородской области средствами ПВО.

Около 04:00 мск 25 сентября в Брянской области российские военные из стрелкового оружия сбили два беспилотника. Инцидент произошёл в 70 км от границы с Украиной на окраине села Лесное Суражского района. По данным УФСБ РФ по Брянской области, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.