Курск, 25 сентября, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ в небе над Курской областью, сообщил вечером 25 сентября глава региона Роман Старовойт.

Валерий Шарифулин/ТАСС Губернатор Курской области Роман Старовойт

«В Курском районе работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее украинские беспилотники самолётного типа атаковали Центральный округ Курска. Повреждения получили несколько частных домовладений и крыши административного здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Ещё один беспилотник упал в Курском районе области. При его падении в одном из частных домов выбило стёкла.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября украинские боевики открыли огонь по территории Глушковского района Курской области.

По словам губернатора Романа Старовойта, шесть прилётов насчитали в деревне Елизаветовка. Снаряды попали по животноводческому комплексу и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. Также пять прилётов зафиксировали в посёлке Тёткино, обошлось без пострадавших.