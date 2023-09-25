Брянск, 25 сентября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в ночь на 25 сентября в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области», — уточнил он.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений не выявлено.