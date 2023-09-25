В Брянской области ночью уничтожили два беспилотника
Губернатор Богомаз: силы ПВО ночью сбили в Брянской области два украинских дрона
Брянск, 25 сентября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в ночь на 25 сентября в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обломки БПЛА
«Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области», — уточнил он.
Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений не выявлено.