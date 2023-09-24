Москва, 24 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«24 сентября около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 24 сентября, что украинский дрон повредил административное здание в Курске. Он отметил, что крыша здания получила незначительные повреждения.

Также 24 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ посёлка Новый в Волоконовском районе. Украинские военные сбросили взрывное устройство с помощью дрона, в результате чего пострадал мирный житель. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу. У него диагностировали осколочные ранения и лёгкую контузию.

Минобороны распространило информацию 23 сентября о попытках ВСУ атаковать территорию Курской области с помощью беспилотника. Силы ПВО уничтожили БПЛА в 15:30 мск.