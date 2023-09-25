Курск, 25 сентября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушный обороны перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны России.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что 25 сентября около 10:30 часов утра была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Утром 25 сентября российские военные также сбили в небе над Брянской областью два украинских беспилотных летательных аппарата. Ещё два дрона были перехвачены в Курской области.

Днём 24 сентября стало известно, что украинский дрон нанёс незначительные повреждения крыше административного здания в Курске. Также появилась информация, что в небе над Белгородской областью уничтожили один беспилотник ВСУ.