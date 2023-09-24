Курск, 24 сентября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ повредил 24 сентября административное здание в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе», — сообщил глава региона.

Крыша здания получила незначительные повреждения. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября Минобороны распространило информацию о попытках ВСУ атаковать территорию Курской области с помощью беспилотника. Силы ПВО уничтожили дрон в 15:30 мск.

Днём ранее, 22 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попытке ВСУ атаковать Глушковский район. Силы ПВО уничтожили беспилотник, обломки которого упали в деревне Шагарово, повредив крышу частного дома.