Брянск, 24 сентября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале сообщил о том, что в небе над Брянским районом сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Ранее об уничтоженном в Брянской области дроне проинформировало Минобороны России.

«ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал глава региона.

Он уточнил, что в результате отражения атаки никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушений.

Губернатор добавил, что на месте, где упали обломки дрона, работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Богомаз также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны России.