Вашингтон, 23 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Если киевские власти применит американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 22 сентября на YouTube-канале Dialogue Works.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны», — сказал он.

Риттер отметил, что вооружённые силы значительно расширят список целей, которые следует поразить Украине, если Киев получит ATACMS. Он также заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ATACMS, если украинская сторона решится их применять.

Как передавало ИА Регнум, телеканал NBC 22 сентября сообщил, что президент США Джо Байден пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. Когда журналисты попросили Пентагон прокомментировать это сообщение, в военном ведомстве ответили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен на вопрос ответил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что американские ATACMS уже не новые. По его мнению власти США тянут с отправкой ракет, так как опасаются, что они упадут на территории России не взорвавшись. В этом случае Москва получит доступ к секретным американским технологиям.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продолжение поставок оружия на Украину не изменит суть происходящего в этой стране.