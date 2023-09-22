Вашингтон, 22 сентября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. США нечего сообщить о возможности поставок Украине ракет ATACMS. Такое заявление 22 сентября сделали в Пентагоне на запрос РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — уточнили в американском военном ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд СМИ, в частности, телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники, сообщил, что США могут принять решение о поставках Киеву небольшого количества ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Утверждалось, что президент США Джозеф Байден якобы пообещал украинскому главе Владимиру Зеленскому передать ракеты в ближайшее время. При этом уточнялось, что дата передачи ракет и дата официального заявле6ния об этом решении пока неизвестны.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что в Вашингтоне опасаются поставлять Киеву ATACMS, так как они уже не новые. Поэтому у Пентагона есть опасения, что ракеты могут не взорваться при использовании, и тогда Россия получит доступ к секретным американским технологиям.