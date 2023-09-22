Вашингтон, 22 сентября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Киеву небольшую партию ракет дальнего действия ATACMS. Об этом 22 сентября сообщил телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Журналисты сослались на данные от американского чиновника и представителя Конгресса США. Они не сказали, когда о решении по ракетам объявят публично, а также не знают сроки поставки.

Отмечается, что представители минобороны США сообщили, что у страны нет большого излишка ATACMS. Кроме того, в американском правительстве были те, кто возражает против поставок этих ракет Украине, опасаясь эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос о возможной поставке дальнобойных ракет, сказал, что украинской армии важнее средства ПВО и артиллерия. Он подчеркнул, что нужно сосредоточиться на этих вопросах.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что в Вашингтоне опасаются поставлять Киеву ATACMS, так как они уже не новые. По этой причине ракеты могут не взорваться при использовании, тогда Россия получит доступ к секретным американским технологиям.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продолжение поставок оружия на Украину не изменит суть происходящего в этой стране. Он подчеркнул, что Украину годами готовили для конфликта с Россией, чтобы нанести ей стратегическое поражение.