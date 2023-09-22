Вашингтон, 23 сентября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Власти США находятся в постоянном контакте с Украиной по вопросам о поставке новых вооружений, заявил журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Так он прокомментировал вопрос о возможности поставки Киеву ракет ATACMS. Глава Госдепартамента отметил, что США продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь с учетом её потребностей, а также на основании регулярных контактов.

Блинкен уточнил, что переговоры между двумя странами о предоставлении вооружений ведутся ежедневно, и их не станут прекращать.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября газета The Wall Street Journal написала, что США рассматривают возможность отправки ракет ATACMS на Украину уже осенью 2023 года. Вместе с тем глава Белого дома Джо Байден пока не принял решения о передаче этого оружия Киеву.

19 сентября журнал Foreign Policy проинформировал, что все американские ведомства, которые должны были согласовать вопрос поставки ATACMS для ВСУ, уже одобрили этот возможный шаг Вашингтона. 20 сентября корреспондент телеканала Fox News в Пентагоне Лукас Томлинсон сообщил, что Украина в обозримом будущем не получит от США ракеты ATACMS.

Он написал об этом в день встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским. 22 сентября Пентагон в ответе на запрос журналистов о возможности поставок Украине ракет ATACMS уточнил, что властям США нечего сообщить по этому поводу.