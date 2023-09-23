Москва, 23 сентября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, преданных западными странами Украине. Об этом в ходе брифинга 23 сентября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине», — сказал представитель Минобороны.

В ведомстве отметили, что в период с 17 по 23 сентября российские военные нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя намерение передать Украине снаряды с обеднённым ураном, заявил 22 марта, что это станет шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Министр напомнил, что при использовании таких боеприпасов на Балканах и в Ираке пострадали десятки тысяч людей. У жителей наблюдался резкий всплеск онкологических заболеваний.

В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявления Белого дома о том, что поставляемые ВСУ бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном не представляют радиоактивной угрозы. Она напомнила, что про токсичность обеднённого урана, его опасность для человека, а также эффект загрязнения почв писали неоднократно.