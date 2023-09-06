Вашингтон, 6 сентября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил 6 сентября, что передаваемые Киеву снаряды с обеднённым ураном не представляют радиоактивной угрозы.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сказал об этом после официального объявления о выделении нового пакета оборонной помощи Украине, в который вошли такие снаряды. По словам Кирби, Вашингтон рассчитывает, что они повысят эффективность ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум 6 сентября, снаряды планируется поставить для ещё не полученных Киевом танков Abrams наряду с другими боеприпасами, противотанковыми ракетными комплексами, средствами навигации и связи. Несколькими днями ранее, 4 сентября, Белый дом заявил, что не готов передавать их, хотя агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи.

Глава МИД Сергей Лавров 22 марта, комментируя желание Великобритании поставить Украине аналогичные снаряды, заявил, что это станет шагом к дальнейшей эскалации конфликта, и напомнил о прецедентах использования таких боеприпасов на Балканах и в Ираке. Лавров указал, что тогда пострадали десятки тысяч людей, отмечался резкий всплеск онкологических заболеваний, на десятилетия была заражена почва.

Президент России Владимир Путин в июне также заявил, что РФ имеет боеприпасы с обеднённым ураном и оставляет за собой право ответного их применения без использования на упреждение. Запад, как отмечал российский лидер, готов поставлять Украине боеприпасы с обеднённым ураном, потому как на складах больше ничего не осталось.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Как он пояснил в беседе с ИА Регнум, металлическая пыль, образовавшаяся в результате их применения, становится его причиной из-за тяжести и радиации урана. Специалист по фармакологии и токсикологии, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Эдигер также заявил, что последствия от применения обеднённого урана могут проявиться в долгосрочной перспективе.