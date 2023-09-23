Москва, 23 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в зоне проведении спецоперации продолжают уничтожать склады с техникой и боеприпасами украинской армии. За неделю по таким объектам российские подразделении нанесли 12 ударов. Об этом 23 сентября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что удары по объектам ремонта авиа — и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наёмников российские силы нанесли в период с 17 по 23 сентября. Огонь вели из высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, также удары наносили с помощью беспилотников.

«В результате ударов нанесён значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях», ― указал Конашенков.

Он также добавил, что это снизило возможности ремонтно-восстановительных бригад ВСУ.

Кроме того, ВС России уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, поставленных Украине Западом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в Минобороны сообщил о том, что российские войска ночью нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам украинской военной промышленности и центрам подготовки разведчиков и диверсантов ВСУ. Объекты поражены, цели достигнуты.

Два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ российские военные уничтожили 19 сентября в районе Славянска и Богатыря в ДНР.

Вооружённые силы Украины лишились ещё двух складов с боеприпасами в Донецкой Народной Республике 23 сентября. Удары по ним в Елизаветовке и Константиновке на южнодонецком направлении нанесла российская авиация.