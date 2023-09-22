Москва, 22 сентября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Несмотря на внешние негативные факторы российское правительство формирует тенденции для развития экономики и бюджета страны, при этом уделяя особое внимание социальной сфере. Таким мнением по итогам заседания правительства России в беседе с ИА Регнум поделился заведующий кафедрой управления инновационными проектами ВШКУ, заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев.

government.ru На заседании Правительства РФ

Ранее правительство России завершило подготовку проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что уже в этом году наблюдается переход российской экономики к устойчивому росту, вопреки прогнозам западных экспертов. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев ВВП увеличился больше чем на 2%.

По оценке экономиста Ведева, заседание правительства прошло достаточно продуктивно, а по его итогам профессор выделил три приоритетных направления развития экономики страны.

«Во-первых, прослеживается достаточная поддержка малоимущих слоёв населения. Здесь и сохранение социальных выплат, формирование бюджета маткапитала, а также существенная поддержка отрасли здравоохранения. Также это расширение и развитие инфраструктуры страны и сохранение финансовой стабильности», — поделился Ведев.

Он отметил, что на заседание много внимания уделялось поддержке социальной сферы. Так, например, на выплату пособий семьям с детьми планируется направить более 4 трлн рублей. Кроме того, государство планирует оказать значительную помощь в здравоохранении. По словам экономиста, правительство возьмёт на себя обязательства по части затрат на лекарства, которые нужны для борьбы с онкологическими заболеваниями. Также в числе приоритетов нового бюджета значится развитие и расширение инфраструктуры новых субъектов Российской Федерации. Ведев обратил внимание, что частный бизнес сейчас ведёт себя довольно сдержанно и аккуратно при инвестировании в новые предприятия, поэтому государство возьмёт часть таких полномочий на себя.

«И обозначен приоритет на финансовую стабильность. Составлен разумный бюджет, который сдержит инфляцию. Поэтому несмотря на внешние негативные факторы российское правительство формирует тенденции для развития экономики», — подчеркнул Ведев.

В свою очередь первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин отметил, что самая важная новость этого заседания — предложенная бюджетная конструкция.

«Которая несмотря на рост важнейших расходов предусматривает снижение дефицита бюджета до менее чем 1% ВВП в 2024 году и менее чем 0,5% ВВП в 2025 году — крайне низкого в международном контексте уровня», — рассказал Копейкин.

По его мнению, важно, что прогнозы роста доходов основываются на уже наблюдаемой и ожидаемой в дальнейшем позитивной экономической динамике.

«У нас по последней статистике активно растут частные инвестиции. Это позволяет наращивать необходимые расходы, к которым относятся и социальные, и оборонные, и расходы на интеграцию новых регионов, и на развитие инфраструктуры, и технологий без ущерба для той самой финансовой стабильности», — заключил эксперт.

8 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы Мишустин заявил, что рост российской экономики закрепился, о чём свидетельствуют показатели ВВП. Он добавил, что экономика страны адаптируется к текущим вызовам.

По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности ― почти на 1%. В целом же за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.