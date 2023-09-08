Москва, 8 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Рост российской экономики закрепился. Об этом свидетельствуют показатели ВВП. Об этом 8 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Светлана Денисова/ТАСС

«С III квартала 2023 года в России наметился экономический рост, мы видим, что он закрепился», ― указал Мишустин.

Глава правительства добавил, что, по оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности ― почти на 1%. В целом же за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.

Несмотря на внешнее давление, нефтегазовые доходы России восстановились, отметил Мишустин. По данным Министерства финансов, вместе с увеличением цен на нефть с сентября их траектория существенно опережает прошлогодние показатели.

Председатель правительства отметил рост ненефтегазовых доходов казны. По итогам августа они превысили 1,82 трлн рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года.

Мишустин также добавил, что российская экономика адаптируется к текущим вызовам.

«По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюсом», ― уточнил премьер.

По его словам, ожидается, что ситуация с бюджетом в 2024 году даже улучшится.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года федеральный бюджет России могут свести с запланированным профицитом в размере около 2% ВВП.

В законе о федеральном бюджете доходы главного финансового плана России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП). При этом в документе сказано, что дефицит бюджета составит 2,925 трлн рублей (2% ВВП). По предварительной оценке Минфина, в январе ― июле 2023 года дефицит федерального бюджета составил 2,81 трлн рублей.

По оценке Банка России, экономика страны во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом. В третьем квартале регулятор спрогнозировал замедление роста ВВП до 3,6%, в четвертом — до 1,5%.