Москва, 22 сентября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Российская экономика в ближайшие три года будет расти быстрыми темпами. Такой прогноз представлен в материалах к проекту федерального бюджета на предстоящую трёхлетку — 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, который 22 сентября представило правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В документе предусмотрено дальнейшее развитие экономики с упором на потенциал страны и её ресурсы», ― указал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что уже в этом году наблюдается переход российской экономики к устойчивому росту, вопреки прогнозам западных экспертов, которые ожидали совсем другого развития событий. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев ВВП увеличился больше чем на 2%.

Правительство рассчитывает, что экономика страны в 2024–2026 годах будет расти ежегодно примерно на 2,2-2,3%. Исходя из этого прогноза и составили проект федерального бюджета.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы Мишустин заявил, что рост российской экономики закрепился, о чём свидетельствуют показатели ВВП. Он добавил, что экономика страны адаптируется к текущим вызовам.

По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности ― почти на 1%. В целом же за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.

По данным Росстата, экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель является рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост валовый внутренний продукт России показал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.