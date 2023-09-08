Москва, 8 сентября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Показатели ВВП с начала текущего года превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста. Об этом 8 сентября на совещании по вопросам по проекту федерального бюджета на три года заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания о проекте федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025–2026 годов

«С III квартала в России наметился экономический рост, мы видим, что он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%», ― сообщил глава правительства.

Мишустин добавил, что в целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%.

Кроме того, по итогам августа ненефтегазовые доходы составили 1,82 трлн рублей, опередив прошлогодние показатели на 56%. Мишустин подчеркнул, что восстановились и нефтегазовые доходы. С сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата, экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель является рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост валовый внутренний продукт России показал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.

При этом в первом квартале текущего года ВВП сократился на 1,8%. Серьёзный рост во втором квартале обеспечен низкой базой — в 2022 году на этот период пришёлся пик падения экономики, минус 4,5%.

Президент России Владимир Путин 22 августа на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности.

Глава государства добавил, что текущая бюджетная ситуация в России устойчива и не несёт рисков. Как отметил Путин, с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы.

Путин отметил 5 июля, что экономическая ситуация в стране развивается лучше, чем прогнозировали. Рост ВВП в период с января по май составил 0,6%, несмотря на санкционное давление.

Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше. Он добавил, что таким образом Россия отыграет падение, которое случилось в прошлый период.

В Банке России отметили, что российская экономика превысила свой потенциальный уровень.