Шебекино, Белгородская область, 22 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В частном доме в городе Шебекино (Белгородская область) взорвался газовый баллон, пострадали пять человек, сообщил 22 сентября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Частный дом разрушился от взрыва. Аварийные службы сообщили, что это произошло из-за проблем с эксплуатацией газового баллона.

«Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами», — сообщил Гладков, уточнив, что троих госпитализировали травмами головы и одного — с ожогами.

Губернатор добавил, что оперативные службы проводят на месте ЧП необходимую работу. Следственные службы установят точную причину случившегося.

Крупная авария, вызванная взрывом газа, произошла 20 сентября в подмосковном городе Балашиха. На четвёртом этаже в одной из квартир девятиэтажного здания из-за утечки газа прогремел взорыв.

В результате семь человек погибли и 20 пострадали, госпитализация потребовалась восьми. В ходе разбора завалов с места взрыва вывезли 226 кубических метров мусора.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, выплаты также получат пострадавшие.