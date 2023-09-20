Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Администрация Московской области выплатит семьям погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе по 1 млн рублей, также предусмотрены выплаты пострадавшим, сообщил 20 сентября на телеканале «Москва 24» вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Семьям погибших будет выплачено денежное довольствие в размере 1 млн рублей, пострадавшим в тяжёлой степени — 500 тыс. рублей, средней тяжести — 300 тыс. рублей и легкой — 100 тыс. рублей», — сказал он.

Хромушин также сообщил, что пострадавшие получат компенсацию за утрату имущества. Членам семей выплатят по 30 тыс. на человека, одиноким — по 50 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа прогремел в жилом доме в Балашихе 20 сентября. В результате обрушились два этажа здания. При разборе завалов обрушились перекрытия, из-за чего погибли двое спасателей, ещё четверо получили травмы. Остальных спасателей вывели из опасной зоны.

По последним данным, в ходе происшествия погибли в общей сложности пять человек, пострадали 13. Причиной взрыва стала утечка газа. В связи с происшествием, СК возбудил уголовное дело. Следователи начали обыски в управляющей и газовой компаниях, которые обслуживали пострадавший дом.