Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Следователи начали проведение обысков в управляющей и газовой компаниях после взрыва в жилом доме в Балашихе. Об этом 20 сентября сообщил СК.

Максим Григорьев/ТАСС

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«Следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, изымается необходимая документация, допрашиваются работники. Сотрудники экстренных служб продолжают осуществлять разборы завалов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа произошёл 20 сентября в жилом доме в Балашихе, обрушились два этажа. С места ЧП эвакуировали 170 человек, спасли пожилую женщину. Через несколько часов во время спасательных работ произошло повторное обрушение, под завалами оказались сотрудники МЧС. Позднее стало известно, что количество погибших при взрыве людей увеличилось до четырёх, медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим. Глава Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место ЧП.