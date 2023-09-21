Балашиха, Московская область, 21 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе погибли и пострадали 27 человек. Об этом 21 сентября сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли», ― говорится в сообщении ведомства в Telegrram-канале.

Из них восемь человек доставили в больницу, 12 пострадавших от госпитализации отказались.

Сейчас на месте взрыва завалы полностью разобрали. В общей сложности вывезли 226 кубометров мусора.

Как сообщало ИА Регнум, утром 20 сентября в Балашихе прогремел взрыв, причиной которого стала утечка газа в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Третий и четвёртый этаж обрушились, под завалами остались люди.

В 11:33 мск произошло повторное обрушение здания. Как рассказал заместитель российского министра по чрезвычайным ситуациям Илья Денисов, спасатели, разбирая завалы, установили опоры. Несмотря на это, обрушилась часть конструкций и два спасателя погибли, ещё трое попали в больницу.

Позднее на месте разбора завалов произошло ещё одно, третье обрушение. В МЧС заявили, что плита в ходе аварийно-спасательных работ упала не сама, её демонтировали.

Спасатели эвакуировали из дома 170 человек, включая 50 детей.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В офисах ответственных организаций прошли обыски.

Количество пострадавших в результате взрыва газа и последующего обрушения дома в Балашихе 20 сентября возросло до 20 человек.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что администрация Московской области выплатит семьям погибших при взрыве газа по 1 млн рублей, также предусмотрены выплаты пострадавшим.