В МЧС назвали число жертв взрыва в Балашихе
Семь человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва газа в Балашихе
Балашиха, Московская область, 21 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе погибли и пострадали 27 человек. Об этом 21 сентября сообщили в МЧС России.
«Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли», ― говорится в сообщении ведомства в Telegrram-канале.
Из них восемь человек доставили в больницу, 12 пострадавших от госпитализации отказались.
Сейчас на месте взрыва завалы полностью разобрали. В общей сложности вывезли 226 кубометров мусора.
Как сообщало ИА Регнум, утром 20 сентября в Балашихе прогремел взрыв, причиной которого стала утечка газа в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Третий и четвёртый этаж обрушились, под завалами остались люди.
В 11:33 мск произошло повторное обрушение здания. Как рассказал заместитель российского министра по чрезвычайным ситуациям Илья Денисов, спасатели, разбирая завалы, установили опоры. Несмотря на это, обрушилась часть конструкций и два спасателя погибли, ещё трое попали в больницу.
Позднее на месте разбора завалов произошло ещё одно, третье обрушение. В МЧС заявили, что плита в ходе аварийно-спасательных работ упала не сама, её демонтировали.
Спасатели эвакуировали из дома 170 человек, включая 50 детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В офисах ответственных организаций прошли обыски.
Количество пострадавших в результате взрыва газа и последующего обрушения дома в Балашихе 20 сентября возросло до 20 человек.
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что администрация Московской области выплатит семьям погибших при взрыве газа по 1 млн рублей, также предусмотрены выплаты пострадавшим.