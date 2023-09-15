Киев, 16 сентября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался по поводу стран, которые ввели запрет на ввоз на свою территорию украинского зерна. Он в своём Telegram-канале пообещал «цивилизованный ответ».

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за принятое решение снять ограничения на ввоз в Евросоюз зерна с Украины, назвав это примером «настоящего единства и доверия».

Имея ввиду соседние страны, Зеленский сказал, что, если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать. Конкретных действий он не озвучил.

Как сообщало ИА Регнум, Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки четырех наименований сельхозпродукции Украины.

ЕК будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

В Еврокомиссии добавили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Три страны ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров, игнорируя решение Еврокомиссии продлить эмбарго. Об этом сообщили пресс-службы министерств сельского хозяйства Венгрии, Польши и Словакии.