Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 20 сентября, что у Запада нет аргументов для честного диалога по Украине. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН по Украине.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН

«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — отметил министр.

Лавров напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Говоря о переговорах — мы и сейчас от них не отказываемся, об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин», — сказал глава МИД.

Обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, Лавров отметил, что, если США заинтересованы в переговорах, им не составит труда дать команду об отмене декрета о запрете вести переговоры, подписанного киевским лидером Владимиром Зеленским.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

Позднее глава киевского режима, называя приемлемый для себя способ завершения военных действий, выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Он подчеркнул, что эти границы включали не только юго-восток Украины, но и Крым. По мнению Зеленского, в таком случае можно будет говорить о возможности дипломатического диалога. Возврат к границам 24 февраля 2022 года украинского президента не устроил, так как у Украины не будет чёткого понимания, «что такое гарантии безопасности».

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.