Москва, 20 сентября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Россия, Китай и США используют в корне разные подходы на Генеральной Ассамблее ООН, о чём свидетельствует потеря Штатами влияния над многими странами. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

MIGUEL RODRIGUEZ/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Ранее издание Newsweek написало, что США уступают России и Китаю влияние на Генеральной Ассамблее ООН, о чем свидетельствуют голосования на сессиях за последние 30 лет. Авторы материала отмечают, что Москва и Пекин добились расположения международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Кроме того, государствам добавляет авторитет членство в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой.

По мнению политолога Светова, США используют отличный от России приём, когда выступают на Генассамблее и ищут поддержки от других стран. Однако ряд государств уже осознал его и не готов подчиняться.

«Разница между Россией, Китаем и США заключается в том, что Москва и Пекин действуют по убеждениям и разъясняют свою позицию, а Вашингтон просто использует насилие, они давят и заставляют страны голосовать за их идею. Штаты уже без стеснения признаются, как обрабатываются делегаты из других стран», — отметил Светов.

При этом, по мнению политолога, нельзя однозначно согласиться с мнением авторов материала Newsweek, поскольку США по-прежнему обладают влиянием над странами-членами НАТО.

«Посмотрим, как пройдёт сейчас голосование по очередной резолюции, осуждающей Россию за действия на Украине. Это как раз и будет показательный момент, на чьей стороне больше влияния, к кому прислушивается мировое сообщество. И, может, авторы статьи хотели обратить внимание США, что им, наоборот, нужно ещё смелее агитировать в ООН, кто знает», — поделился политолог.

Но также Светов обратил внимание на то, что сама организация ООН теряет свой авторитет, занимая чаще прозападную позицию. На это, в частности, уже обращают внимание страны Глобального Юга и Востока.

«Вчера, например, в ООН приняли решение, что нужно прекратить вооружённое столкновение в Нагорном Карабахе. Обсудили, ну а где действия? Только российские миротворцы начали обеспечивать безопасность для мирных жителей, помогать в гарантиях. Пока они (в ООН. — Прим. ред.) только резолюцию принимали. ООН нужна только как трибуна», — заметил Светов.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров, а также лидер киевского режима Владимир Зеленский 20 сентября примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме Украины. Оно пройдёт в формате открытых дебатов, который предполагает участие не только 15 членов Совбеза, но и других государств, представленных во всемирной организации.

Ранее издание Asia Times написало, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, заручившись поддержкой стран Глобального Юга. Авторы материала отметили, что заявления Москвы о борьбе с гегемонией Запада завоевали расположение Африки.

23 августа на саммите БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что тяжёлый кризис на Украине — это следствие попытки ряда стран сохранить свою гегемонию в мире. Страны БРИКС против такой гегемонии, они выступают за многополярный мир, сформированный с уважением к Уставу ООН.