Вашингтон, 20 сентября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. США постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира принять американскую точку зрения по различным вопросам. Анализ итогов голосований на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН за последние 30 лет представил журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

Анализ данных о моделях голосования в ГА ООН показал более 1500 случаев в период с 1991 по 2020 год, когда Россия и Китай не соглашались с точкой зрения США. Согласно исследованию, позиция этих двух стран преобладала в 86% случаев.

В материале отмечается, что Россия и Китай завоевали расположение международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Также авторитет Москве и Пекину добавляет членство стран в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл 20 сентября в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров запланировал на полях сессии ГА ООН около 20 двусторонних встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отдельная встреча с украинской делегацией либо с американцами не предусмотрена.

Глава Украины Владимир Зеленский и глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме Украины. Оно пройдёт в формате открытых дебатов, который предполагает участие не только 15 членов Совбеза, но и других государств.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН проходит в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября.