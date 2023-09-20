СМИ: США уступают России и Китаю влияние на Генассамблее ООН
Newsweek: Россия и Китай обладают большим влиянием в ГА ООН, чем США
Вашингтон, 20 сентября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. США постоянно проигрывают России и Китаю в попытках заставить страны мира принять американскую точку зрения по различным вопросам. Анализ итогов голосований на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН за последние 30 лет представил журнал Newsweek.
Анализ данных о моделях голосования в ГА ООН показал более 1500 случаев в период с 1991 по 2020 год, когда Россия и Китай не соглашались с точкой зрения США. Согласно исследованию, позиция этих двух стран преобладала в 86% случаев.
В материале отмечается, что Россия и Китай завоевали расположение международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Также авторитет Москве и Пекину добавляет членство стран в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77.
Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл 20 сентября в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров запланировал на полях сессии ГА ООН около 20 двусторонних встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Отдельная встреча с украинской делегацией либо с американцами не предусмотрена.
Глава Украины Владимир Зеленский и глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября примут участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме Украины. Оно пройдёт в формате открытых дебатов, который предполагает участие не только 15 членов Совбеза, но и других государств.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН проходит в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября.