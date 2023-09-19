Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Владимир Зеленский и глава МИД России Сергей Лавров примут участие в заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины, которое пройдёт 20 сентября.

Un.org Совбез ООН

Мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Оно пройдёт в формате открытых дебатов, который предполагает участие не только 15 членов Совбеза, но и других государств, представленных во всемирной организации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что не стоит ожидать «выхлопа» от заседания Совбеза всемирной организации с Зеленским. По его словам, эффект будет таким же, как и в случае других политизированных инициатив Запада.

Ранее Владимир Зеленский выступил на заседании ГА ООН. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал присутствие Зеленского на Генассамблее позором для ООН.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в свою очередь заявил, что выступление Зеленского на ГА ООН представляет из себя «набор лживых штампов».

Дипломат также указал на слова Зеленского о ядерном оружии. По словам Мирошника, это заявление подтверждает правильность решения вовремя лишить Украину военного ядерного потенциала, поскольку Киев уже бы такое вооружение, если бы владел им.