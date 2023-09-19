Баку, 19 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакарте.

Александр Патрин/ТАСС

«Азербайджанская сторона ни в коем случае не наносит удары по мирным жителям. В частности, необходимо, чтобы мирные жители Армении держались подальше от военных объектов», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Также Минобороны Азербайджана сообщило, что для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе создали гуманитарные коридоры и пункты приёма.

Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия» локального характера 19 сентября. В министерстве обороны республики заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя. В ведомстве Армению обвинили в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, а также минировании территорий, увеличении числа окопов и блиндажей.

Позже 19 сентября Минобороны Армении заявило об относительно стабильной ситуации на границах.

В начале сентября Армения и Азербайджан оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию. Армения же обвинила Азербайджан в подготовке новых провокаций.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что руководство Армении фактически признало Нагорный Карабах частью Азербайджана и Москве по этому поводу сказать нечего. Армянское руководство публично заявило об этом, когда посчитало всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвало цифру, учитывающую и территорию Карабаха.