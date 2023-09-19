Москва, 19 сентября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Информация о начале боевых действий в Нагорном Карабахе была доведена до российских миротворцев за несколько минут до начала, сообщила 19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности», — написала российский дипломат в Telegram-канале.

Кроме того, Захарова сообщила, что МИД Армении призывает Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе. В связи с этом российский дипломат задалась вопросом, как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.

О начале Азербайджаном «антитеррористических действий» локального характера в Нагорном Карабахе министерство обороны республики сообщило 19 сентября. В министерстве обороны республики заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановления конституционного строя. Позже МИД Азербайджана заявил, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня. Согласно соглашению, вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией развёртывается российский миротворческий контингент.

МИД России также 19 сентября призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию. Как подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, в сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Российские миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана, добавила Захарова.