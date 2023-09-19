Москва, 19 сентября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Доллар во втором квартале 2024 года может подорожать до 110 рублей. Об этом заявили эксперты фонда «Росконгресс» в докладе «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?»

Олег Елков/ТАСС

Аналитики отмечают, что такое изменение курса возможно в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России, отсутствия изменений в валютном контроле, а также при серьёзном росте цены на нефть. Отмечается, что если власти выберут вариант постепенного контролируемого ослабления национальной валюты, доллар будет расти на два рубля в месяц.

«Это предполагает курс в районе 110 (рублей за доллар. ― Прим. ред.) и ниже уже ко второму кварталу 2024 года», ― указано в докладе.

Также эксперты указали на то, что нынешний подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне России, неизбежно ведёт к ослаблению рубля, сообщило РИА Новости. По их мнению, для изменения ситуации Центробанк должен пересмотреть требования к валютному контролю: например, если ввести требование 100-процентной репатриации валютной выручки, курс рубля может вырасти выше комфортного для бюджета диапазона в 80–90 рублей за доллар.

В «Росконгрессе» также признают, что дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывают санкции и геополитическая напряженность.

Как сообщало ИА Регнум, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля. По прогнозам, курс к ноябрю — декабрю 2023 года ожидается в 94 рубля за доллар, со снижением до 90 рублей и ниже в середине 2024 года.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. В числе причин он назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. Регулятор отметил, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким — реализовались существенные проинфляционные риски. Однако это решение не повлияло на курс рубля в ходе торгов на Московской бирже 15 сентября. До публикации решения ЦБ курс доллара опускался на 1,04%, до 96,33 рубля, а курс евро — на 1,07%, до 102,71 рубля. После того как регулятор опубликовал решение о повышении ставки, доллар находился на отметке 96,47 рубля, евро — 102,87 рубля.