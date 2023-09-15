Москва, 15 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Решение Центрального банка РФ повысить ключевую ставку до 13% годовых не повлияло на курс рубля в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM

До публикации решения ЦБ курс доллара опускался на 1,04%, до 96,33 рубля, а курс евро — на 1,07%, до 102,71 рубля. Курс юаня к рублю был на уровне 13,21 рубля (-1%).

После того как регулятор опубликовал решение о повышении ставки, доллар находился на отметке 96,47 рубля, евро — 102,87 рубля, юань — 13,235 рубля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. Регулятор отметил, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким — реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

Предыдущее повышение ключевой ставки произошло месяц назад, в августе. Тогда Банк России повысил её до 12%, это был максимальный уровень с мая 2022 года.