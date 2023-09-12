Москва, 12 сентября, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля. Такие цифры озвучил СМИ представитель ведомства 12 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточненный макропрогноз был рассмотрен и поддержан на бюджетной комиссии правительства России.

Инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, в следующем году — 4,5%.

По представленным прогнозам Минэкономразвития, курс к ноябрю — декабрю 2023 года ожидается в 94 рубля за доллар, со снижением до 90 рублей и ниже в середине 2024 года.

По мнению представителя Минэкономразвития, нефтяной и ненефтяной экспорт будет расти более быстрыми темпами, чем показатели импорта в соответствии с прогнозом.

Отмечается, что среднегодовая цена нефти марки Brent в 2024 году составит 85 долларов за баррель, в 2025-м — 80,2, в 2026-м — 76,2 доллара. По итогам 2023 года цена ожидается на уровне 83,5 доллара за баррель.

Как сообщало ИА Регнум, курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. Своё мнение телеканалу «Россия 1» высказал 12 сентября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей за доллар.

В числе причин ослабления курса рубля Греф назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.