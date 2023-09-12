Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен
Герман Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен
Москва, 12 сентября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. Своё мнение телеканалу «Россия 1» высказал 12 сентября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля и видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей», — сказал Греф.
Председатель правления Сбербанка добавил, что при соответствующих шагах со стороны российского правительства и применении механизма регулирования есть возможность выйти на такой уровень.
В числе причин ослабления курса рубля Герман Греф назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.
При этом доходы от экспорта в 2023 году сократились, так как в минувшем году были высокие цены на ряд товаров.
«Если посмотреть на цены — и на сырье, и на нефть, — то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции», — заверил Греф.
На торгах Московской биржи 12 сентября курс доллара опускался ниже 93 рублей, евро — ниже 100 рублей.
Как сообщало ИА Регнум, непреодолимых проблем в ситуации с курсом рубля нет, все факторы являются управляемыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2023.
Помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.
Орешкин добавил, что экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились. Решение ЦБ повысить ключевую ставку и другие меры будут сдерживать кредитование и, соответственно, отток капитала.