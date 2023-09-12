Москва, 12 сентября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. Своё мнение телеканалу «Россия 1» высказал 12 сентября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф

«Курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля и видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей», — сказал Греф.

Председатель правления Сбербанка добавил, что при соответствующих шагах со стороны российского правительства и применении механизма регулирования есть возможность выйти на такой уровень.

В числе причин ослабления курса рубля Герман Греф назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.

При этом доходы от экспорта в 2023 году сократились, так как в минувшем году были высокие цены на ряд товаров.

«Если посмотреть на цены — и на сырье, и на нефть, — то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции», — заверил Греф.

На торгах Московской биржи 12 сентября курс доллара опускался ниже 93 рублей, евро — ниже 100 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, непреодолимых проблем в ситуации с курсом рубля нет, все факторы являются управляемыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2023.

Помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.

Орешкин добавил, что экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились. Решение ЦБ повысить ключевую ставку и другие меры будут сдерживать кредитование и, соответственно, отток капитала.