Вашингтон, 18 сентября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от части территорий Украины ни при каких условиях, в том числе ради мира. Об этом он заявил телекомпании СBS.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам Зеленского, конфликт не будет окончен передачей России части территорий страны.

«Нет, это наша территория», — сказал глава Украины и добавил, что контрнаступление ВСУ не будет приостановлено в связи с погодными условиями.

Зеленский убеждён, что «нужно двигаться вперёд».

Как сообщало ИА Регнум, если Владимир Зеленский всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать. При этом он знает, что США не позволят Украине сдаться, считает главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Россия победит и мирное соглашение по Украине будет заключено на её условиях.