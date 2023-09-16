Киев, 17 сентября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов в свете пессимистических заявлений в иностранных СМИ в отношении киевской власти и провала ВСУ, опубликовал в издании «Украинская правда» статью под названием «Стратегическая точка перелома». Данилов представил странам Запада ряд рекомендаций, как надо помогать Украине.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

По словам Данилова, СМИ стали часто публиковать материалы, несущие несколько магистральных тем.

Первая заключается в том, что оптимизм по поводу успеха контрнаступления киевской армии якобы начал слабеть.

Вторая тема в иностранных СМИ касается того, что боеспособность ВСУ тает с каждым днём.

Кроме того, не редки публикации о том, что Киев уже не сможет вернуть потерянные в спецоперации территории, а значит Украине надо подумать о переговорах с Россией.

Данилов считает, что подобные высказывания несут угрозу «медленным распутыванием тщательно сплетённой сети иностранной помощи».

В свою очередь, он призвал союзников сделать несколько усилий: согласовать формулу собственного видения победы Украины, закрепить военную помощь ВСУ в долгосрочных циклах и законодательстве, разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию «усталости от войны», сделать перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер.

Как сообщало ИА Регнум, в западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тишина, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, считая, что это связано с победами России.

Медленное продвижение контрнаступления ВСУ связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, заявил 16 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Запад не в курсе, что в действительности происходит в зоне спецоперации (СВО), заявил 16 сентября американский военный аналитик Майкл Кофман.

Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.