В СНБО Украины предъявили новые требования Западу на фоне провала ВСУ
Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу на фоне провала ВСУ
Киев, 17 сентября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов в свете пессимистических заявлений в иностранных СМИ в отношении киевской власти и провала ВСУ, опубликовал в издании «Украинская правда» статью под названием «Стратегическая точка перелома». Данилов представил странам Запада ряд рекомендаций, как надо помогать Украине.
По словам Данилова, СМИ стали часто публиковать материалы, несущие несколько магистральных тем.
Первая заключается в том, что оптимизм по поводу успеха контрнаступления киевской армии якобы начал слабеть.
Вторая тема в иностранных СМИ касается того, что боеспособность ВСУ тает с каждым днём.
Кроме того, не редки публикации о том, что Киев уже не сможет вернуть потерянные в спецоперации территории, а значит Украине надо подумать о переговорах с Россией.
Данилов считает, что подобные высказывания несут угрозу «медленным распутыванием тщательно сплетённой сети иностранной помощи».
В свою очередь, он призвал союзников сделать несколько усилий: согласовать формулу собственного видения победы Украины, закрепить военную помощь ВСУ в долгосрочных циклах и законодательстве, разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию «усталости от войны», сделать перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер.
Как сообщало ИА Регнум, в западных СМИ перестала появляться информация о ситуации на Украине. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тишина, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, считая, что это связано с победами России.
Медленное продвижение контрнаступления ВСУ связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, заявил 16 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Запад не в курсе, что в действительности происходит в зоне спецоперации (СВО), заявил 16 сентября американский военный аналитик Майкл Кофман.
Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.